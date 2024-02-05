«Интер» — «Ювентус»: счет матча 1:0, обзор гола

В центральном матче 23-го тура итальянской Серии миланскийна своем поле одолел туринскийсо счетом 1:0.

Судьба противостояния решилась на 37-й минуте, когда Федерико Гатти отправил мяч в собственные ворота.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Ювентус 1:0 Гол: 1:0 Федерико Гатти (автогол) (37') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 89'), Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 73'), Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 73'), Николо Барелла (Дави Классен, 89'), Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Марку Тюрам (Марко Арнаутович, 78') Ювентус: Войцех Щенсны, Андреа Камбьязо (Фабио Миретти, 88'), Данило, Бремер, Федерико Гатти (Алекс Сандро, 88'), Кенан Йылдыз (Федерико Кьеза, 66'), Филип Костич (Тимоти Уэа, 66'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни (Карлос Алькарас, 90'), Душан Влахович Предупреждения: Душан Влахович (19'), Данило (33'), Генрих Мхитарян (52'), Марку Тюрам (77'), Simone Inzaghi (79')

Календарь и таблица Серии А

Заработанные три очка позволили «Интеру» набрать 57 очков и закрепиться на первом месте в турнирной таблице Серии А. У «Ювентуса» осталось 53 балла и вторая строчка.