Федотов прокомментировал победный матч с «Факелом»

Главный тренер московского ЦСКАдал послематчевый комментарии после игры с воронежским «Факелом».

Она завершилась победой армейцев со счетом 1:0. Единственный гол был забит после автогола защитника «Факела» Владислава Мастерного на 47-й минуте.

«Есть некоторые компоненты, которые нам нужно доработать, на матчи пока выходим не на свежих ножках. Но по игре с "Факелом" видно, что футболисты хорошо двигались. Первый тайм получился активным и продуктивным, но пока без должной реализации в атаке. Мы создали шесть голевых моментов, однако реализовать их не получилось.

Пока не хватает координации в заключительной части атаки. И здесь я хочу отметить Александра Беленова, он неоднократно выручал свою команду», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Турецкий сбор ЦСКА начался 31 декабря и закончится 10 декабря. Команда обыграла «Андижан» (2:0) и «Факел» (1:0). 9 февраля ЦСКА сыграет с «Сочи».