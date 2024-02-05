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    Федотов прокомментировал победный матч с «Факелом»

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал послематчевый комментарии после игры с воронежским «Факелом».

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    Она завершилась победой армейцев со счетом 1:0. Единственный гол был забит после автогола защитника «Факела» Владислава Мастерного на 47-й минуте.

    «Есть некоторые компоненты, которые нам нужно доработать, на матчи пока выходим не на свежих ножках. Но по игре с "Факелом" видно, что футболисты хорошо двигались. Первый тайм получился активным и продуктивным, но пока без должной реализации в атаке. Мы создали шесть голевых моментов, однако реализовать их не получилось.

    Пока не хватает координации в заключительной части атаки. И здесь я хочу отметить Александра Беленова, он неоднократно выручал свою команду», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

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    Турецкий сбор ЦСКА начался 31 декабря и закончится 10 декабря. Команда обыграла «Андижан» (2:0) и «Факел» (1:0). 9 февраля ЦСКА сыграет с «Сочи».

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