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    «Манчестер Юнайтед» в зрелищном матче вырвал победу у «Вулверхэмптона»

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 3:4, обзор голов

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    В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 4:3.

    Маркус Рэшфорд
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    Маркус Рэшфорд

    На точные удары Маркуса Рэшфорда, Расмуса Хейлунна, Скотта Мактоминея и Кобби Майну хозяева смогли ответить забитыми мячами Пабло Сарабии, Макса Килмана и Педру Нету.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 3:4
    Голы: 0:1 Маркус Рашфорд (5'), 0:2 Расмус Хёйлунн (22'), 1:2 Пабло Сарабия (пенальти) (71'), 1:3 Скотт МакТоминай (75'), 2:3 Макс Килман (85'), 3:3 Педру Нету (90 + 6'), 3:4 Кобби Майну (90 + 7') Вулверхэмптон: Жозе Са, Макс Килман, Крэйг Доусон, Тоте Антонио Гомеш (Nathan Fraser, 83'), Нелсон Семеду, Мэтт Доэрти (Райан Айт Нури, 54'), Марио Лемина, Томми Дойл (Joao Gomes, 83'), Жанрикне Беллегард (Пабло Сарабия, 64'), Педру Нету, Матеус Кунья Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Люк Шоу, Лисандро Мартинес (Гарри Магуайр, 87'), Рафаэль Варан, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо (Джонни Эванс, 90'), Каземиро (Скотт МакТоминай, 74'), Кобби Майну, Расмус Хёйлунн (Омари Форсон, 87'), Маркус Рашфорд (Антони, 74') Предупреждения: Каземиро (3'), Крэйг Доусон (45 + 2'), Лисандро Мартинес (48'), Андре Онана (78'), Матеус Кунья (90'), Алехандро Гарначо (90 + 9')

    Календарь и таблица АПЛ

    Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 35 баллов и подняться на седьмое место в турнирной таблице. У «Вулверхэмптона» осталось 29 пунктов и одиннадцатая строчка.

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