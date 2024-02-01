«Бавария» объявила о досрочном переходе Сарагосы

Вингердосрочно стал игроком, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

В декабре мюнхенский клуб сообщил, что переход полузащитника состоится летом 2024 года, но в итоге арендовал 22-летнего футболиста до окончания сезона-2023/24.

«Я переезжаю в "Баварию", чтобы расти здесь, в одном из крупнейших клубов мира. Я очень благодарен "Гранаде" за прекрасное время, которое мы провели вместе, и за всё, что клуб сделал возможным для меня. Я никогда этого не забуду. Сейчас я также чувствую огромную поддержку в "Баварии". Я с нетерпением жду того, что будет дальше. Мы ставим перед собой высокие цели», — отметил Сарагоса после подписания контракта.

Сарагоса провел за «Гранаду» 58 матчей, забил одиннадцать мячей и отдал три голевые передачи.