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    «Бавария» объявила о досрочном переходе Сарагосы

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    Вингер «Гранады» Брайан Сарагоса досрочно стал игроком «Баварии», сообщает пресс-служба мюнхенцев.

    Брайан Сарагоса
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    Брайан Сарагоса

    В декабре мюнхенский клуб сообщил, что переход полузащитника состоится летом 2024 года, но в итоге арендовал 22-летнего футболиста до окончания сезона-2023/24.

    «Я переезжаю в "Баварию", чтобы расти здесь, в одном из крупнейших клубов мира. Я очень благодарен "Гранаде" за прекрасное время, которое мы провели вместе, и за всё, что клуб сделал возможным для меня. Я никогда этого не забуду. Сейчас я также чувствую огромную поддержку в "Баварии". Я с нетерпением жду того, что будет дальше. Мы ставим перед собой высокие цели», — отметил Сарагоса после подписания контракта.

    Сарагоса провел за «Гранаду» 58 матчей, забил одиннадцать мячей и отдал три голевые передачи.

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