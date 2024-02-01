Официально: Ньямси переходит в «Локомотив»

Французский защитникстал игроком московского. Сумма сделки пока не разглашается.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Жерзино Ньямси Фото: www.fclm.ru

«Жерзино Ньямси — новый защитник "Локо"! "Локомотив" и французский "Страсбур" договорились о трансфере Ньямси. Срок соглашения 3,5 года. Позиция — центральный защитник. Рост Жерзино 195 сантиметров. Ньямси будет выступать под номером 5. Жерзино, добро пожаловать в "Локомотив"! Bienvenue à Locomotive!», — сообщает пресс-служба клуба.

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Последним клубом 27-летнего центрального защитника был «Страсбург». За него он выступал с 2021 года, провел 67 матчей, забил один гол.

На его счету есть три матча за молодежную сборную Франции. На интернет-портале Transfermarkt Ньямси оценивается в 5 млн евро.