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    Официально: Ньямси переходит в «Локомотив»

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    Французский защитник Жерзино Ньямси стал игроком московского «Локомотива». Сумма сделки пока не разглашается.

    Жерзино Ньямси
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    Жерзино Ньямси

    «Жерзино Ньямси — новый защитник "Локо"! "Локомотив" и французский "Страсбур" договорились о трансфере Ньямси. Срок соглашения 3,5 года. Позиция — центральный защитник. Рост Жерзино 195 сантиметров. Ньямси будет выступать под номером 5. Жерзино, добро пожаловать в "Локомотив"! Bienvenue à Locomotive!», — сообщает пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Последним клубом 27-летнего центрального защитника был «Страсбург». За него он выступал с 2021 года, провел 67 матчей, забил один гол.

    На его счету есть три матча за молодежную сборную Франции. На интернет-портале Transfermarkt Ньямси оценивается в 5 млн евро.

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