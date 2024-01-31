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    Корнеев: Угальде не стоит и половины заплаченной суммы

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    Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев считает, что московский «Спартак» серьезно переплатил за своего новичка Манфреда Угальде.

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    «На мой взгляд 15 миллионов — абсолютно неадекватная цена. Угальде не стоит даже половины этой суммы! Учитывая то, из какого чемпионата и из какого клуба он приходит, 15 миллионов — это сумасшествие!

    Я об этом уже говорил чуть раньше Андрея, который оценил его примерно в 6 млн. Радует, что я не один так считаю. Просто не понимаю, откуда нарисовалось такое число — 15 миллионов... Сумасшедшие цифры, взятые из ниоткуда...

    Угальде — это креатура Амарала. Как я понимаю, сейчас именно он решает все спортивные вопросы в клубе. Его первый трансфер. Не знаю, вовлечен ли был в это приобретение Абаскаль», сказал Корнеев в интервью «СЭ».

  • Трансфер Угальде стал вторым самым дорогим приобретением «Спартака» в истории
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