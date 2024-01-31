Корнеев: Угальде не стоит и половины заплаченной суммы

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива»считает, что московский «Спартак» серьезно переплатил за своего новичка

«На мой взгляд 15 миллионов — абсолютно неадекватная цена. Угальде не стоит даже половины этой суммы! Учитывая то, из какого чемпионата и из какого клуба он приходит, 15 миллионов — это сумасшествие!

Я об этом уже говорил чуть раньше Андрея, который оценил его примерно в 6 млн. Радует, что я не один так считаю. Просто не понимаю, откуда нарисовалось такое число — 15 миллионов... Сумасшедшие цифры, взятые из ниоткуда...

Угальде — это креатура Амарала. Как я понимаю, сейчас именно он решает все спортивные вопросы в клубе. Его первый трансфер. Не знаю, вовлечен ли был в это приобретение Абаскаль», сказал Корнеев в интервью «СЭ».

Костариканец Манфред Угальде перешел из нидерландского «Твенте» в московский «Спартак» за 15 млн евро в январе.