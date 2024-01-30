Лука Джорджевич покинул «Сочи»

Руководстворасторгло контракт с нападающим. Об этом сообщает пресс-служба южан.

«Нападающий Лука Джорджевич покидает футбольный клуб "Сочи". Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Джорджевич перешёл в нашу команду осенью 2022 года. Свои первые голы за "Сочи" забил в марте 2023 года в ворота ЦСКА, оформив сразу дубль», — сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Джорджевич провел 14 матчей за «Сочи», забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Ранее форвард выступал за тульский «Арсенал», «Зенит» и «Локомотив».