Гендиректор «Иркутска»: «Газпром» тратит деньги на титульник стадиона «Бешикташа», помогать нам неинтересно

Генеральный директор «Иркутска»рассказал о непростой финансовой ситуации клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Роман Городничев Фото: ffio.ru

«Вообще, у меня была идея: хорошо, если какая-то госкорпорация возьмет полностью Вторую лигу. Это большое подспорье. А сейчас получается, что "Газпром" кучу денег выделяет, чтобы быть титульником на стадионе "Бешикташа". Понимаю, там свои интересы, но вы выделите хотя бы по 20 млн рублей на каждый клуб Второй лиги. Я столько трачу на логистику, перелеты, автобусы, гостиницы.

Ну это же круто будет?

57 млн [бюджет] для частного клуба — серьезные деньги. В следующем году будет уже 75. Мы не просим лишнего. Прихожу к спонсорам: "Давайте вы станете полноценными участниками. Поддержите". Говорят ведь, что спорт неотъемлемая часть жизни. Владимир Владимирович [Путин] выступает: вот год — спорта. Но это не во всех регионах чувствуется. Если мы говорим, что спорт важен, то он важен везде: в Якутии, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске. Правильно?

Но почему у Красноярска — и "Енисей", и клуб Единой лига ВТБ, волейбол, хоккей с мячом, все виды спорта, а у нас только хоккей с мячом? Государство чуть-чуть поддерживает баскетбол и волейбол, а остальное все — частная инициатива. Хотя в регионе работают большие корпорации — "Газпром", "Роснефть", "Лес Групп", угольные компании. Но они зарегистрированы в Москве, Питере — и не участвуют в этом.

Грустно, весь газ отсюда идет в Китай, а когда я прихожу в "Газпром" или другую компанию, спрашиваю: "Ребят, помогите. Дайте миллионов 20 на команду". — "Нам это неинтересно". Ну вы же качаете отсюда, почему где-то вкладываетесь, а у нас нет?

Многих так обошел, писал письма. Знаю, о чем говорю. Спрашивал: "Ну вы хоть в социалке поучаствуйте! Для людей что-то сделайте. Пусть не нравится футбол, возьмите баскетбол. Создайте команду".

Если не помогаешь в спорте, сделай нам дороги и больницы. Но ведь и этого не делают. Пытаешься донести: "Вы уедете в Москву и Питер. Так оставьте хоть что-то о себе, какую-то память". Отвечают: "Мы рабочие места на месторождении создаем. Остальное не обязаны делать".

Повторюсь, мы говорим не про миллиарды. Дайте чуть-чуть, а мы расскажем, как вы развиваете спорт. Ну построили недавно бассейн в Иркутске, передали области. И чего, это все? Ну клево. Вы столько лет здесь, а оставите после себя только бассейн. В народе мы его так и называем — газпромовский.

По сути, это ведь общий газ, а мечты сбываются только у вас. И потом, когда приезжает зенитовская двойка [»Зенит-2«], они ведут себя как короли: "Есть у вас тут магазин нормальный?". Вы чего вообще? Мы такие же люди, мы не отдельная часть России. "Слушайте, в себя придите", — говорю.

Такая вот правда жизни. Происходит переоценка ценностей: ты реально понимаешь, что если бы людям это было важно, у нас было бы все по-другому. Общей идеологии какой-то не хватает», — приводит слова Городничева Sports.ru.