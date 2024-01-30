Глушаков расторг контракт с костромским «Спартаком»

Бывший футболист сборной Россиипокинул костромской

«Клуб благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе, будем следить за карьерой Дениса с интересом», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Ранее Глушаков заявил, что продолжит готовиться к весенней части сезона вместе с «Ростовом».

Предыдущим клубом экс-капитана московского «Спартака» в РПЛ был «Пари НН», откуда он ушел в июне 2023 года.

Напомним, 37-летний Глушаков также признался, что не собирается играть за «Ростов» бесплатно.