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    Глушаков расторг контракт с костромским «Спартаком»

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    Бывший футболист сборной России Денис Глушаков покинул костромской «Спартак».

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Клуб благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе, будем следить за карьерой Дениса с интересом», — сообщает пресс-служба «Спартака».

    Ранее Глушаков заявил, что продолжит готовиться к весенней части сезона вместе с «Ростовом».

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    • Предыдущим клубом экс-капитана московского «Спартака» в РПЛ был «Пари НН», откуда он ушел в июне 2023 года.

    Напомним, 37-летний Глушаков также признался, что не собирается играть за «Ростов» бесплатно.

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