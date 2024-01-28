Президент УЕФА: Действия саудовской лиги на трансферном рынке — пустая трата денег

Президент УЕФАподелился мнением об активности клубов изна трансферном рынке.

«Я не беспокоюсь по поводу возможной угрозы саудовской лиги в отношении европейского футбола. Я не думаю, что футбол можно купить.

Видел опрос, который показал, что фанаты следят за конкретными турнирами и командами, а не за игроками. В Испании 98 процентов публики не знали, куда перешел Бензема, но 100 процентов знали, что он раньше играл за мадридский "Реал". Мы видим, что некоторые игроки уже возвращаются.

Я думаю, что в Англии есть клуб, принадлежащий саудовцам, который является хорошим примером того, как нужно работать. "Ньюкасл" не покупал суперзвезд, но они квалифицировались в Лигу чемпионов.

Я был удивлен: я ожидал, что они купят много игроков к новому сезону, но этого не произошло, и они сыграли очень хорошо. То, как действует саудовская лига, — не лучший вариант. Это пустая трата денег», — приводит слова Чеферина The Guardian.