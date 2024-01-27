Семак о победе «Зенита»: Рад, что обошлись без травм

Главный тренервысказался о победе своей команды в товарищеском матче с(1:0).

«Хороший матч получился, боевой. В первом тайме мы хорошо атаковали и переключались при потере мяча. Достаточно неплохая по интенсивности была игра, особенно в первом тайме.

Жалко, что не забили — моменты хорошие были. Второй тайм был менее качественным с нашей стороны. Хорошо, что смогли забить и победить, хоть в товарищеском матче это и не имеет какого-то определяющего значения. Рад, что победили, рад, что обошлись без травм», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют против «Аль-Фата» из Саудовской Аравии 28-го января.