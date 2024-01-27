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    Семак о победе «Зенита»: Рад, что обошлись без травм

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды в товарищеском матче с «Уралом» (1:0).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Хороший матч получился, боевой. В первом тайме мы хорошо атаковали и переключались при потере мяча. Достаточно неплохая по интенсивности была игра, особенно в первом тайме.

    Жалко, что не забили — моменты хорошие были. Второй тайм был менее качественным с нашей стороны. Хорошо, что смогли забить и победить, хоть в товарищеском матче это и не имеет какого-то определяющего значения. Рад, что победили, рад, что обошлись без травм», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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