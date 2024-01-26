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    Игрок «Сочи»: С Морено очень комфортно работать

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    Защитник «Сочи» Ваня Дркушич поделился впечатлениями от работы под руководством испанского тренера Роберта Морено.

    Роберт Морено
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    Роберт Морено

    Ранее на этой неделе «Сочи» провел первый контрольный матч, в котором обыграл свою молодежную команду со счетом 3:0.

    «Первая игра, новый тренер, новая система. Много новых принципов игры. Мы сделали то, что тренер хотел.

    С ним очень комфортно работать. Видно, что он большой профессионал, он работал в больших клубах Европы.

    Мы очень много тренируемся, готовимся к чемпионату», — приводит слова Дркушича «Матч ТВ».

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    • Морено возглавил «Сочи» сразу после завершения первой части сезона. Ранее он возглавлял сборную Испании и «Монако».

    «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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