Игрок «Сочи»: С Морено очень комфортно работать

Роберт Морено Фото: globallookpress.com
Ранее на этой неделе «Сочи» провел первый контрольный матч, в котором обыграл свою молодежную команду со счетом 3:0.
«Первая игра, новый тренер, новая система. Много новых принципов игры. Мы сделали то, что тренер хотел.
С ним очень комфортно работать. Видно, что он большой профессионал, он работал в больших клубах Европы.
Мы очень много тренируемся, готовимся к чемпионату», — приводит слова Дркушича «Матч ТВ».
Морено возглавил «Сочи» сразу после завершения первой части сезона. Ранее он возглавлял сборную Испании и «Монако».
«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.