Игрок «Сочи»: С Морено очень комфортно работать

Защитник «Сочи»поделился впечатлениями от работы под руководством испанского тренера

Ранее на этой неделе «Сочи» провел первый контрольный матч, в котором обыграл свою молодежную команду со счетом 3:0.

«Первая игра, новый тренер, новая система. Много новых принципов игры. Мы сделали то, что тренер хотел.

С ним очень комфортно работать. Видно, что он большой профессионал, он работал в больших клубах Европы.

Мы очень много тренируемся, готовимся к чемпионату», — приводит слова Дркушича «Матч ТВ».

Морено возглавил «Сочи» сразу после завершения первой части сезона. Ранее он возглавлял сборную Испании и «Монако».

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.