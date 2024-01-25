Тренер «Фулхэма» о ничьей с «Ливерпулем»: Мы сыграли не так хорошо, как можем

Главный тренервысказался о ничейном результате своей команды в полуфинале Кубка английской лиги с(1:1).

«Мы сыграли не так хорошо, как можем, но благодаря самоотдаче, желанию и отношению наших игроков полуфинал был открытым до последней минуты этого матча.

Откровенно говоря, мы были недостаточно безжалостны при атакующей игре, и "Ливерпуль" вышел в финал», — приводит слова Силвы издание Liverpool Echо.

Напомним, что в 1-м матче между этими командами «мерсисайцы» одержали победу со счетом 2:1.

«Ливерпуль» встретится в финале Кубка английской лиги с «Челси». Матч состоится 25-го февраля на стадионе в Лондоне.