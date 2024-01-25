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    Тренер «Фулхэма» о ничьей с «Ливерпулем»: Мы сыграли не так хорошо, как можем

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Фулхэм Ливерпуль
    Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва высказался о ничейном результате своей команды в полуфинале Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:1).

    Марку Силва
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    Марку Силва

    «Мы сыграли не так хорошо, как можем, но благодаря самоотдаче, желанию и отношению наших игроков полуфинал был открытым до последней минуты этого матча.

    Откровенно говоря, мы были недостаточно безжалостны при атакующей игре, и "Ливерпуль" вышел в финал», — приводит слова Силвы издание Liverpool Echо.

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    • Напомним, что в 1-м матче между этими командами «мерсисайцы» одержали победу со счетом 2:1.

    «Ливерпуль» встретится в финале Кубка английской лиги с «Челси». Матч состоится 25-го февраля на стадионе в Лондоне.

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