Уткин: В каждом матче наступает момент, когда Захарян исчезает

Российский журналистоценил игру россияниназа испанский «Реал Сосьедад».

«У Захаряна есть удивительное качество, которое снова проявилось в кубковой игре во вторник. В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Арсен исчезает. Как нет его. В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришёлся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается — не знаю, но получается стабильно. Адаптация, видимо.

Но вот приехал суринамец Бекер из Бундеслиги в аренду, и в первом же матче истоптал пару защитников и забил мяч, кстати, победный. Тоже адаптация. Но какая-то другая; как видим, процесс сугубо индивидуальный!» — написал Уткин в телеграм-канале.

Календарь и таблица испанской Примеры

Захарян является воспитанником московского «Динамо».