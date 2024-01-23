«Байер» подпишет нападающего «Бетиса»

Нападающий «Бетиса»в ближайшее время может стать игроком

Леверкузенский клуб хочет подписать испанского футболиста из-за травмы нигерийского форварда Виктора Бонифейса, который пропустит несколько месяцев.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Байер» заинтересован в аренде 31-летнего Иглесиаса.

При этом «Бетис» настаивает на полноценном трансфере. Переговоры между клубами продолжаются.

Transfermarkt оценивает стоимость Иглесиаса в восемь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги после 21 тура.