«Салернитана» — «Дженоа»: счет матча 1:2, обзор голов

На гол Агустина Мартегани гости смогли ответить точными ударами Матео Ретегуи и Альберта Гюдмюндссона.
Футбол. Италия. Серия А
Салернитана — Дженоа 1:2
Голы: 1:0 Agustin Martegani (2'), 1:1 Mateo Retegui (13'), 1:2 Альберт Гудмундссон (пенальти) (58') Салернитана: Гильермо Очоа, Никколо Пьероцци, Норберт Дьёмбер, Маттео Ловато (Алессандро Дзаноли, 75'), Домагой Брадарич (Матеуш Леговский, 82'), Джулио Маджоре, Тома Башич (Григорис Кастанос, 68'), Антонио Кандрева, Лум Чауна (Chukwubuikem Ikwuemesi, 75'), Agustin Martegani (Флавьюс Данильюк, 83'), Simy Дженоа: Хосеп Мартинес, Джед Спенс, Хоан Васкес, Маттья Бани, Кевин Стротман (Калеб Экубан, 87'), Милан Бадель, Руслан Малиновский, Мортен Френнруп, Альберт Гудмундссон, Mateo Retegui, Alessandro Vogliacco (Мортен Торсби, 70') Предупреждения: Мортен Френнруп (29'), Милан Бадель (45 + 1'), Маттья Бани (60'), Alessandro Vogliacco (71'), Хосеп Мартинес (90 + 1')
«Дженоа» смог набрать 25 очков и поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице. У «Салернитаны» 12 пунктов и последняя строчка.