«Краснодар» подписал контракт с Кастаньо

сообщил о подписании контракта с полузащитником

Соглашение рассчитано на 4,5 года — до лета 2028-го.

«Как мы уже сообщали, несколько недель назад стороны достигли принципиального согласия, а сегодня были улажены последние формальности. Полузащитник будет выступать за "быков" под пятым номером», — говорится в сообщении на официальном сайте «Краснодара».

До этого Кастаньо играл за мексиканский «Крус Асуль». 23-летний футболист провел 33 матча за клуб, забил 2 гола и сделал три результативные передачи в 2023 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.