«Урал» продлил контракт с белорусским вратарем

Денис Щербицкий с президентом «Урала» Григорием Ивановым Фото: t.me/fc_uralEkb
Новое соглашение с белорусским голкипером рассчитано на длительный срок.
Щербицкий перешел в «Урал» летом 2023 года.
«В наш клуб он пришел прошлым летом, восстановился после повреждения, набрал форму и сейчас в любой момент готов защищать ворота в официальных матчах», — говорится в сообщении «Урала».
Ранее «Урал» объявил о переходе экс-игрока БАТЭ Валерия Бочерова.
«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.