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    Черчесов отреагировал на переход Севикяна в «Ференцварош»

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    Российский тренер Станислав Черчесов высказался о высказался о возможном переходе Эдгара Севикяна из «Пари НН» в венгерский «Ференцварош».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Дай бог, чтобы этот трансфер дал и Севикяну, и "Ференцварошу" то, чего хотят обе стороны. Это непростой клуб для игрока, потому что команда всегда на ведущих ролях. Плюс команда очень интернациональная. Когда я там работал, у меня было 20 разных национальностей в команде. Сейчас, видимо, станет 21», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

    Ранее стало известно, что Эдгар Севикян в ближайшие дни пройдёт медицинское обследование в венгерском «Ференцвароше».

    Напомним, что Черчесов является экс-наставником «Ференцвароша».

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