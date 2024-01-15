Черчесов отреагировал на переход Севикяна в «Ференцварош»

Российский тренервысказался о высказался о возможном переходеизв венгерский

«Дай бог, чтобы этот трансфер дал и Севикяну, и "Ференцварошу" то, чего хотят обе стороны. Это непростой клуб для игрока, потому что команда всегда на ведущих ролях. Плюс команда очень интернациональная. Когда я там работал, у меня было 20 разных национальностей в команде. Сейчас, видимо, станет 21», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Эдгар Севикян в ближайшие дни пройдёт медицинское обследование в венгерском «Ференцвароше».

Напомним, что Черчесов является экс-наставником «Ференцвароша».