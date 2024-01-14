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    Почеттино: Такие матчи помогают «Челси» расти

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    Наставник «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 21-го тура АПЛ с «Фулхэмом». Синие победили дома со счетом 1:0.

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    «Первый тайм был не таким, каким мы его планировали. Кое-что произошло перед игрой, но я не собираюсь объяснять, что именно. Однако, думаю, это немного повлияло на игру команды в первом тайме.

    Но мы очень хорошо начали второй тайм. Мы показывали действительно хороший футбол в течение 30 минут и должны были забить ещё один гол или даже два, завершив этим игру.

    Команда хорошо оборонялась, и я считаю, что нам было полезно немного пострадать в конце. На мой взгляд, такие игры помогают нам расти и укреплять уверенность в нашей работе», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 21 тура АПЛ «Челси» с 31-м очком идет 8-м в таблице.

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