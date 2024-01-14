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    Менхенгладахская «Боруссия» выиграла у «Штутгарта»

    «Боруссия» М — «Штутгарт»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 17-го тура Бундеслиги «Боруссия» из Менхенгладбаха дома победила «Штутгарт» со счетом 3:1.

    «Боруссия» М
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    «Боруссия» М

    На дубль Робина Хака и гол Джордана Сибачо гости ответили точным ударом престижа Джоша Вагноман.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Штутгарт 3:1
    Голы: 1:0 Робин Хак (1'), 2:0 Робин Хак (19'), 2:1 Йоша Вагноман (56'), 3:1 Теозон-Жордан Сибачо (90 + 1') Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Нико Эльведи, Марвин Фридрих, Лука Нец, Рокко Райтц, Юлиан Вайгль, Куадио Коне (Кристоф Крамер, 90'), Робин Хак (Флориан Нойхаус, 90'), Франк Онора (Nathan N`Goumou Minpole, 75'), Алассан Плеа (Теозон-Жордан Сибачо, 66') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман, Максимилиан Миттельштедт (Антони Руо, 46'), Дан-Аксель Загаду, Вальдемар Антон, Паскаль Штенцель (Джейми Левелинг, 46'), Крис Фюрих, Ангело Штиллер, Атакан Каразор (Luca Raimund, 82'), Дениз Ундав, Энцо Мийо Предупреждения: Юлиан Вайгль (35'), Максимилиан Миттельштедт (45 + 3'), Нико Эльведи (70'), Энцо Мийо (83'), Luca Raimund (84'), Кристоф Крамер (90 + 6')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Штутгарт» с 34 баллами идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» набрала 20 пунктов и поднялась на дестую строчку.

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