«Боруссия» М — «Штутгарт»: счет матча 3:1, обзор голов

«Боруссия» М Фото: globallookpress.com
На дубль Робина Хака и гол Джордана Сибачо гости ответили точным ударом престижа Джоша Вагноман.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия М — Штутгарт 3:1
Голы: 1:0 Робин Хак (1'), 2:0 Робин Хак (19'), 2:1 Йоша Вагноман (56'), 3:1 Теозон-Жордан Сибачо (90 + 1') Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Нико Эльведи, Марвин Фридрих, Лука Нец, Рокко Райтц, Юлиан Вайгль, Куадио Коне (Кристоф Крамер, 90'), Робин Хак (Флориан Нойхаус, 90'), Франк Онора (Nathan N`Goumou Minpole, 75'), Алассан Плеа (Теозон-Жордан Сибачо, 66') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман, Максимилиан Миттельштедт (Антони Руо, 46'), Дан-Аксель Загаду, Вальдемар Антон, Паскаль Штенцель (Джейми Левелинг, 46'), Крис Фюрих, Ангело Штиллер, Атакан Каразор (Luca Raimund, 82'), Дениз Ундав, Энцо Мийо Предупреждения: Юлиан Вайгль (35'), Максимилиан Миттельштедт (45 + 3'), Нико Эльведи (70'), Энцо Мийо (83'), Luca Raimund (84'), Кристоф Крамер (90 + 6')
Календарь и таблица Бундеслиги
«Штутгарт» с 34 баллами идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» набрала 20 пунктов и поднялась на дестую строчку.