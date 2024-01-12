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    Стал известен состав «Локомотива» на первый сбор в ОАЭ

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    Пресс-служба «Локомотива» опубликовала список футболистов, которые отправятся на первый тренировочный сбор в ОАЭ.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Состав выглядит следующим образом:

    Вратари: Гилерме, Илья Лантратов, Даниил Худяков, Тимофей Митров.

    Защитники: Лукас Фассон, Станислав Магкеев, Иван Кузьмичев, Марио Митай, Максим Ненахов, Алекесандр Сильянов, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Илья Самошников, Евгений Морозов.

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Вадим Раков, Михаил Щетинин, Станислав Топинка, Алексей Батраков, Артем Карпукас.

    Нападающие: Артем Дзюба, Владислав Сарвели, Дмитрий Радиковский, Тимур Сулейманов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Локомотива» начнется 13 января.

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