Стал известен состав «Локомотива» на первый сбор в ОАЭ

Максим Глушенков Фото: globallookpress.com
Состав выглядит следующим образом:
Вратари: Гилерме, Илья Лантратов, Даниил Худяков, Тимофей Митров.
Защитники: Лукас Фассон, Станислав Магкеев, Иван Кузьмичев, Марио Митай, Максим Ненахов, Алекесандр Сильянов, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Илья Самошников, Евгений Морозов.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Вадим Раков, Михаил Щетинин, Станислав Топинка, Алексей Батраков, Артем Карпукас.
Нападающие: Артем Дзюба, Владислав Сарвели, Дмитрий Радиковский, Тимур Сулейманов.
Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Локомотива» начнется 13 января.