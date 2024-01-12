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    Билялетдинов: Мастерство у Глушакова есть. Вопрос подготовки

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    Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе Дениса Глушакова в «Ростов».

    Динияр Билялетдинов
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    Динияр Билялетдинов

    «Мастерство никуда не делось, но надо понять, отвечает ли он требованиям тренерского штаба. Нужно учитывать возраст, физическое состояние и видение самого Карпина. Для Валерия Георгиевича важно, чтобы футболист был в хороших физических кондициях. Если Глушаков готовился, тренировался, то может помочь "Ростову" во второй части чемпионата. Даже если Дениса и захотят подписать, то, скорее всего, предложат контракт до конца сезона.

    Насколько вероятно возвращение Глушакова в РПЛ? Вопрос подготовки. Мастерство есть. Если хорошо покажет себя на сборах, то почему бы и нет. Более возрастные футболисты же играют», — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

    Ранее сообщалось, что Глушаков покинул костромской «Спартак» и не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции.

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