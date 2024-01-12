Билялетдинов: Мастерство у Глушакова есть. Вопрос подготовки

Бывший полузащитниквысказался о возможном переходе

«Мастерство никуда не делось, но надо понять, отвечает ли он требованиям тренерского штаба. Нужно учитывать возраст, физическое состояние и видение самого Карпина. Для Валерия Георгиевича важно, чтобы футболист был в хороших физических кондициях. Если Глушаков готовился, тренировался, то может помочь "Ростову" во второй части чемпионата. Даже если Дениса и захотят подписать, то, скорее всего, предложат контракт до конца сезона.

Насколько вероятно возвращение Глушакова в РПЛ? Вопрос подготовки. Мастерство есть. Если хорошо покажет себя на сборах, то почему бы и нет. Более возрастные футболисты же играют», — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что Глушаков покинул костромской «Спартак» и не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции.