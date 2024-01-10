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    «Пари НН» сообщил о переходе Глущенкова

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    Защитник Кирилл Глущенков перешел в «Пари НН» из «Торпедо» (Жодино), информирует сайт клуба.

    «Пари НН»
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    «Пари НН»

    Соглашение с 23-летним игроком заключено на 4 года.

    «Я очень рад переходу в клуб российской Премьер-лиги и жду, не дождусь, когда начнутся сборы. Еще осенью мне позвонили из Нижнего, и мы довольно быстро всё решили. Для меня это однозначно шаг вперед.

    За выступлениями "Пари НН", конечно же, следил. В первой части чемпионата команда показывала качественный футбол, мало пропускала, что очень важно, и в итоге на промежуточном финише заняла место в середине турнирной таблицы. Уверен, что весной мы поднимемся еще выше», — приводит слова Глущенкова сайт «Пари НН».

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