«Пари НН» сообщил о переходе Глущенкова

Защитникперешел в «Пари НН» из «Торпедо» (Жодино), информирует сайт клуба.

Соглашение с 23-летним игроком заключено на 4 года.

«Я очень рад переходу в клуб российской Премьер-лиги и жду, не дождусь, когда начнутся сборы. Еще осенью мне позвонили из Нижнего, и мы довольно быстро всё решили. Для меня это однозначно шаг вперед.

За выступлениями "Пари НН", конечно же, следил. В первой части чемпионата команда показывала качественный футбол, мало пропускала, что очень важно, и в итоге на промежуточном финише заняла место в середине турнирной таблицы. Уверен, что весной мы поднимемся еще выше», — приводит слова Глущенкова сайт «Пари НН».