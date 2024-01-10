Доривал Жуниор стал новым главным тренером сборной Бразилии

Федерация футбола Бразилии назвало имя главного тренера национальной сборной.

Им стал 61-летний Доривал Жуниор, последним клубом которого был «Сан-Паулу».

Прежним главным тренером был Фернанду Диниш (2023-2024), совмещавший пост с работой во «Флуминенсе».

Напомним, ранее была информация о том, что Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года, но он недавно продлил контракт с мадридским «Атлетико».

«Это исполнение мечты, которое стало возможным только потому, что я получил признание за работу, проделанную в "Сан-Паулу". Поэтому я должен поблагодарить вас за то, что был частью этого важного периода становления клуба, которым грамотно руководили президент и совет директоров», — сказано в заявлении Доривала.

Доривал Жуниор считается одним из самых уважаемых специалистов страны. Он работал со многими бразильскими топ-клубами, но наибольших успехов добился с «Фламенго», выиграв с ним Кубок Либертадорес в 2022 году.