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    Доривал Жуниор стал новым главным тренером сборной Бразилии

    Футбол Сборная Бразилии
    Федерация футбола Бразилии назвало имя главного тренера национальной сборной.

    Доривал Жуниор
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    Доривал Жуниор

    Им стал 61-летний Доривал Жуниор, последним клубом которого был «Сан-Паулу».

    Прежним главным тренером был Фернанду Диниш (2023-2024), совмещавший пост с работой во «Флуминенсе».

    Напомним, ранее была информация о том, что Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года, но он недавно продлил контракт с мадридским «Атлетико».

    «Это исполнение мечты, которое стало возможным только потому, что я получил признание за работу, проделанную в "Сан-Паулу". Поэтому я должен поблагодарить вас за то, что был частью этого важного периода становления клуба, которым грамотно руководили президент и совет директоров», — сказано в заявлении Доривала.

    Доривал Жуниор считается одним из самых уважаемых специалистов страны. Он работал со многими бразильскими топ-клубами, но наибольших успехов добился с «Фламенго», выиграв с ним Кубок Либертадорес в 2022 году.

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