«Крылья Советов» проведут восемь матчей на зимних сборах

сыграют восемь товарищеских матчей в рамках подготовки ко второй части сезона.

«Крылья» проведут все три учебно-тренировочных сбора в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Первый сбор пройдет с 13 по 26 января, второй — с 31 января по 13 февраля, третий — с 17 февраля по 1 марта.

В рамках первого сбора у «Крыльев» запланировано два контрольных матча с командами из Сербии — 24 января с «Вождовац» и 26 января с «Раднички 1923».

На втором сборе 2 февраля команда Игоря Осинькина сыграет с владикавказской «Аланией», 7 февраля с армянским «Пюником», а 13 февраля с грозненским «Ахматом».

На третьем сборе пройдут 19 февраля две игры с московским «Динамо», а 25 февраля состоится матч с «Химками».

Встречи матчи в прямом эфире покажет ютуб-канал «Крылья Советов».

Календарь и таблица РПЛ

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.