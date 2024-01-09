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    «Крылья Советов» проведут восемь матчей на зимних сборах

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    «Крылья Советов» сыграют восемь товарищеских матчей в рамках подготовки ко второй части сезона.

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
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    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «Крылья» проведут все три учебно-тренировочных сбора в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

    Первый сбор пройдет с 13 по 26 января, второй — с 31 января по 13 февраля, третий — с 17 февраля по 1 марта.

    В рамках первого сбора у «Крыльев» запланировано два контрольных матча с командами из Сербии — 24 января с «Вождовац» и 26 января с «Раднички 1923».

    На втором сборе 2 февраля команда Игоря Осинькина сыграет с владикавказской «Аланией», 7 февраля с армянским «Пюником», а 13 февраля с грозненским «Ахматом».

    На третьем сборе пройдут 19 февраля две игры с московским «Динамо», а 25 февраля состоится матч с «Химками».

    Встречи матчи в прямом эфире покажет ютуб-канал «Крылья Советов».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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