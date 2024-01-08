«Барбастро» — «Барселона»: счет матча 2:3, обзор голов

Завершилось еще два матча 1/16 финала Кубка Испании.

В одном из них «Барселона» на выезде смогла победить скромный «Барбастро» со счетом 3:2. На голы Фермина Лопеса, Рафиньи и Роберта Левандовского хозяева смогли ответить точными ударами Адрии Де Месы Гарридо и Марка Прата с пенальти.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Barbastro — Барселона 2:3 Голы: 0:1 Фермин Лопес (18'), 0:2 Рафаэл Диас (51'), 1:2 Adria de Mesa (60'), 1:3 Роберт Левандовски (пенальти) (88'), 2:3 Marc Prat (пенальти) (90 + 3')

В параллельной игре «Реал Сосьедад» в гостях сломил сопротивление «Малаги» с результатом 1:0. Единственным голом в матче отметился Элорса Субельдиа.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Малага — Реал Сосьедад 0:1 Гол: 0:1 Игор Субельдия (49')

Таким образом, «Барселона» и «Реал Сосьедад» смогли пробиться в следующий раунд Кубка страны.