«Барбастро» — «Барселона»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Завершилось еще два матча 1/16 финала Кубка Испании.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    В одном из них «Барселона» на выезде смогла победить скромный «Барбастро» со счетом 3:2. На голы Фермина Лопеса, Рафиньи и Роберта Левандовского хозяева смогли ответить точными ударами Адрии Де Месы Гарридо и Марка Прата с пенальти.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Barbastro — Барселона 2:3
    Голы: 0:1 Фермин Лопес (18'), 0:2 Рафаэл Диас (51'), 1:2 Adria de Mesa (60'), 1:3 Роберт Левандовски (пенальти) (88'), 2:3 Marc Prat (пенальти) (90 + 3')

    В параллельной игре «Реал Сосьедад» в гостях сломил сопротивление «Малаги» с результатом 1:0. Единственным голом в матче отметился Элорса Субельдиа.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Малага — Реал Сосьедад 0:1
    Гол: 0:1 Игор Субельдия (49')

    Таким образом, «Барселона» и «Реал Сосьедад» смогли пробиться в следующий раунд Кубка страны.

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