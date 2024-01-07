«Ланс» — «Монако»: счет матча 2:3 по пенальти, обзор голов

«Ланс» на своем поле в серии пенальти уступил «Монако» и вылетел из турнира. Основное время завершилось со счетом 2:2.
Уже на первой минуте счет открыл капитан монегасков Виссам Бен Йеддер.
Спустя 20 минут Магнес Аклиуш сделал счет 2:0 в пользу гостей.
На исходе первого тайма Фату Маусса отквитал один мяч, а Флориан Сотока сравнял счет — 2:2.
Но в серии пенальти точнее было «Монако».
Футбол. Франция. Кубок
Ланс — Монако 2:2
Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (1'), 0:2 Магнес Аклиуше (21'), 1:2 Фет Мауасса (43'), 2:2 Флорьян Сотока (63')