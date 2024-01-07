«Ланс» — «Монако»: счет матча 2:3 по пенальти, обзор голов

Завершился еще один матч 1/32 финала Кубка Франции.

«Ланс» на своем поле в серии пенальти уступил «Монако» и вылетел из турнира. Основное время завершилось со счетом 2:2.

Уже на первой минуте счет открыл капитан монегасков Виссам Бен Йеддер.

Спустя 20 минут Магнес Аклиуш сделал счет 2:0 в пользу гостей.

На исходе первого тайма Фату Маусса отквитал один мяч, а Флориан Сотока сравнял счет — 2:2.

Но в серии пенальти точнее было «Монако».