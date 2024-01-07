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    Габриэл Жезус«Арсенал» — «Ливерпуль». Онлайн
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    «Монако» победил «Ланс» в серии пенальти в Кубке Франции

    «Ланс» — «Монако»: счет матча 2:3 по пенальти, обзор голов

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Ланс Монако
    Завершился еще один матч 1/32 финала Кубка Франции.

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    «Ланс» на своем поле в серии пенальти уступил «Монако» и вылетел из турнира. Основное время завершилось со счетом 2:2.

    Уже на первой минуте счет открыл капитан монегасков Виссам Бен Йеддер.

    Спустя 20 минут Магнес Аклиуш сделал счет 2:0 в пользу гостей.

    На исходе первого тайма Фату Маусса отквитал один мяч, а Флориан Сотока сравнял счет — 2:2.

    Но в серии пенальти точнее было «Монако».

    Футбол. Франция. Кубок
    Ланс — Монако 2:2
    Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (1'), 0:2 Магнес Аклиуше (21'), 1:2 Фет Мауасса (43'), 2:2 Флорьян Сотока (63')
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