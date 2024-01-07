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    Гвардиола: Кубок Англии — это особенный турнир

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Хаддерсфилд Таун
    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с «Хаддерсфилд Таун» в Кубке Англии.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Встреча состоится 7 января.

    «Вы не найдёте ни одного человека в "Манчестер Сити", который бы не любил Кубок Англии. Даже я, не родившись в этой стране, теперь понимаю, насколько это особенный турнир.

    Имеющаяся здесь конкуренция, которая начинается с самых низших дивизионов, это невероятно. Например, вы можете сыграть с командами из первой английской лиги», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

    «Манчестер Сити» является действующим обладателем Кубка Англии.

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