Гвардиола: Кубок Англии — это особенный турнир

Наставник «Манчестер Сити»высказался о предстоящем матче с «Хаддерсфилд Таун» в Кубке Англии.

Встреча состоится 7 января.

«Вы не найдёте ни одного человека в "Манчестер Сити", который бы не любил Кубок Англии. Даже я, не родившись в этой стране, теперь понимаю, насколько это особенный турнир.

Имеющаяся здесь конкуренция, которая начинается с самых низших дивизионов, это невероятно. Например, вы можете сыграть с командами из первой английской лиги», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

«Манчестер Сити» является действующим обладателем Кубка Англии.