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    Педри: Любой, кто говорит, что Роналду плохой, — глуп

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    Хавбек «Барселоны» Педри высказался о португальском форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    Педри
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    Педри

    «Любой, кто говорит, что Криштиану Роналду плохой, — глуп и ничего не знает о футболе», — приводит слова Педри CristianoXtra в социальной сети X.

    До этого Криштиану стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году, записав в актив 54 гола.

    Португалец играет за «Аль-Наср» с 2023 года. Соглашение с Криштиану истекает в 2025 году.

    В текущем сезоне Роналду выступает за «Аль-Наср» 25 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал 11 голевых передач.

    Ранее Роналду играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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