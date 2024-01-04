Педри: Любой, кто говорит, что Роналду плохой, — глуп

Хавбек «Барселоны»высказался о португальском форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Любой, кто говорит, что Криштиану Роналду плохой, — глуп и ничего не знает о футболе», — приводит слова Педри CristianoXtra в социальной сети X.

До этого Криштиану стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году, записав в актив 54 гола.

Португалец играет за «Аль-Наср» с 2023 года. Соглашение с Криштиану истекает в 2025 году.

В текущем сезоне Роналду выступает за «Аль-Наср» 25 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал 11 голевых передач.

Ранее Роналду играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».