Агент Кастаньо: Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром»

Полузащитник мексиканского «Крус Асуля»близок к переходу в. Об этом сообщил агент колумбийского футболиста Себастьян Оларте.

«Мы почти готовы к подписанию контракта с "Краснодаром". Нужно еще подождать», — приводит слова Оларте Sport24.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит за игрока сборной Колумбии семь миллионов евро.

«Крус Асуль» купил Кевина у колумбийского «Рионегро Агилас» летом этого года за 3,6 миллиона евро.

В текущем сезоне Кевин провел в чемпионате Мексики 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего Кастаньо в четыре миллиона евро.