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    Агент Кастаньо: Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром»

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    Полузащитник мексиканского «Крус Асуля» Кевин Кастаньо близок к переходу в «Краснодар». Об этом сообщил агент колумбийского футболиста Себастьян Оларте.

    Кевин Кастаньо
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    Кевин Кастаньо

    «Мы почти готовы к подписанию контракта с "Краснодаром". Нужно еще подождать», — приводит слова Оларте Sport24.

    Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит за игрока сборной Колумбии семь миллионов евро.

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    • «Крус Асуль» купил Кевина у колумбийского «Рионегро Агилас» летом этого года за 3,6 миллиона евро.

    В текущем сезоне Кевин провел в чемпионате Мексики 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего Кастаньо в четыре миллиона евро.

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