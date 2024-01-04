Агент Кастаньо: Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром»

Кевин Кастаньо Фото: globallookpress.com
«Мы почти готовы к подписанию контракта с "Краснодаром". Нужно еще подождать», — приводит слова Оларте Sport24.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит за игрока сборной Колумбии семь миллионов евро.
«Крус Асуль» купил Кевина у колумбийского «Рионегро Агилас» летом этого года за 3,6 миллиона евро.
В текущем сезоне Кевин провел в чемпионате Мексики 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего Кастаньо в четыре миллиона евро.