Гендиректор «Балтики»: Активно работаем и хотим усилить несколько позиций

Новый генеральный директор «Балтики»прокомментировал планы команды на вторую часть сезона и как идет работа на трансферном рынке.

«Наш клуб ведет активную работу на трансферном рынке, есть продвижения в некоторых переговорах. Позиции, которые хотим усилить, назвать не готов.

Что касается трансферов на выход, то интерес к нашим футболистам есть. Существует вероятность, что кто-то может покинуть команду.

Задачи на весну? Впереди нас ожидает 12 финалов. Мы хотим заработать очки в каждом из этих матчей. А в таблицу будем смотреть по окончании сезона», — заявил Измайлов Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

После первой части сезона РПЛ «Балтика» идет на 15-м месте в зоне вылета с 13 очками.