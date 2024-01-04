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    Гендиректор «Балтики»: Активно работаем и хотим усилить несколько позиций

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    Новый генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал планы команды на вторую часть сезона и как идет работа на трансферном рынке.

    Сергей Игнашевич — тренер «Балтики»
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    Сергей Игнашевич — тренер «Балтики»

    «Наш клуб ведет активную работу на трансферном рынке, есть продвижения в некоторых переговорах. Позиции, которые хотим усилить, назвать не готов.

    Что касается трансферов на выход, то интерес к нашим футболистам есть. Существует вероятность, что кто-то может покинуть команду.

    Задачи на весну? Впереди нас ожидает 12 финалов. Мы хотим заработать очки в каждом из этих матчей. А в таблицу будем смотреть по окончании сезона», — заявил Измайлов Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части сезона РПЛ «Балтика» идет на 15-м месте в зоне вылета с 13 очками.

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