Симеоне: Попасть в Лигу чемпионов в этом сезоне будет сложно

Наставник «Атлетико»высказался по поводу конкуренции в испанской Ла Лиге.

«В первую очередь мы смотрим, кто борется за места в Лиге чемпионов, а затем уже на тех, кто нас опережает. Угроза есть с обеих сторон, ведь такие команды, как "Реал Сосьедад", "Атлетик", "Валенсия", работают очень хорошо. А есть и "Жирона", которая, несомненно, будет занимать одно из первых четырёх мест до конца сезона.

Попасть в Лигу чемпионов в этом сезоне будет сложно, и это идёт на пользу чемпионату, так же как это происходит в Англии, где есть "Ливерпуль", "Астон Вилла". Думаю, для остальных так интереснее.

Обычно в нашем чемпионате подобного не происходит, потому что исторически сложилось так, что "Реал" и "Барселона" — монстры на уровне Испании и на международном уровне. Мы боремся за титул в чемпионате, в котором выступают две лучшие команды мира», — приводит слова Симеоне AS.