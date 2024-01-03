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    Симеоне: Попасть в Лигу чемпионов в этом сезоне будет сложно

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    Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу конкуренции в испанской Ла Лиге.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «В первую очередь мы смотрим, кто борется за места в Лиге чемпионов, а затем уже на тех, кто нас опережает. Угроза есть с обеих сторон, ведь такие команды, как "Реал Сосьедад", "Атлетик", "Валенсия", работают очень хорошо. А есть и "Жирона", которая, несомненно, будет занимать одно из первых четырёх мест до конца сезона.

    Попасть в Лигу чемпионов в этом сезоне будет сложно, и это идёт на пользу чемпионату, так же как это происходит в Англии, где есть "Ливерпуль", "Астон Вилла". Думаю, для остальных так интереснее.

    Обычно в нашем чемпионате подобного не происходит, потому что исторически сложилось так, что "Реал" и "Барселона" — монстры на уровне Испании и на международном уровне. Мы боремся за титул в чемпионате, в котором выступают две лучшие команды мира», — приводит слова Симеоне AS.

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