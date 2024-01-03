ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ужержит ли «Интер» лидерство в Серии А?Сезон интриг. Как завершатся чемпионские гонки в топ-лигах Европы?
  • 23:13
    • Гол Рюдигера принес «Реалу» победу в матче с «Мальоркой»
  • 22:44
    • «Жирона» — «Атлетико»: стартовые составы команд
  • 21:59
    • Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» победить «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии
  • 20:11
    • Котов обыграл Музетти и пробился в четвертьфинал турнира в Гонконге
  • 20:00
    • «Барыс» по буллитам одолел «Локомотив»
    Все новости спорта

    Семин: Для меня удивительно, почему Миранчук имеет так мало игрового времени

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Сассуоло
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру россиянина Алексея Миранчука в матче против «Сассуоло» (3:1). Хавбек «Аталанты» в этой игре забил мяч и сделал результативную передачу.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Миранчуку иной раз дают совсем мало игрового времени в "Аталанте", иной раз совсем не выходит и находится в резерве. Но когда Алексею дают шанс, он его хорошо использует. Тому пример — сегодняшний матч. Для меня удивительно, почему Миранчук имеет так мало игрового времени. Мне сложно сказать, в чем причина, но Миранчук заслуживает больше играть. Все свое время он использует очень продуктивно и полезно для команды», — цитирует Семина Sport24.

    Всего в текущем сезоне Миранчук принял участие в 14 матчах за «Аталанту», отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Барселона» на Канарах «Лас-Пальмас»?
  • «Лас-Пальмас» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Забьют и те, и другие
  • «Ювентус» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Заставит ли «Севилья» вспомнить о неудачах «Атлетик»?
  • «Севилья» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 3 января
  • 03/01/2024 в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Катар — Иордания
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Сирия
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рублев — Броуди
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  4.75
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 23:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры