Семин: Для меня удивительно, почему Миранчук имеет так мало игрового времени

Бывший главный тренероценил игру россиянинав матче против(3:1). Хавбекв этой игре забил мяч и сделал результативную передачу.

«Миранчуку иной раз дают совсем мало игрового времени в "Аталанте", иной раз совсем не выходит и находится в резерве. Но когда Алексею дают шанс, он его хорошо использует. Тому пример — сегодняшний матч. Для меня удивительно, почему Миранчук имеет так мало игрового времени. Мне сложно сказать, в чем причина, но Миранчук заслуживает больше играть. Все свое время он использует очень продуктивно и полезно для команды», — цитирует Семина Sport24.

Всего в текущем сезоне Миранчук принял участие в 14 матчах за «Аталанту», отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.