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    «Сельта» вырвала победу у «Бетиса»

    «Сельта» — «Бетис»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 19-го тура чемпионата Испании «Сельта» минимально победила «Бетис» со счетом 2:1.

    Яго Аспас
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    Яго Аспас

    На гол Айтора Руибаля хозяева ответили точными ударами Яго Аспаса и Виллиотта Сведберга.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Бетис 2:1
    Голы: 0:1 Айтор Руйбаль (6'), 1:1 Яго Аспас (пенальти) (16'), 2:1 Уиллот Сведберг (90 + 6') Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза, Унай Нуньес, Карлос Домингес, Мануэль Санчес, Ренато Тапиа, Франсиско Пейнадо (Luca De la Torre, 74'), Франко Серви (Уиллот Сведберг, 67'), Карлес Перес (Анастасиос Дувикас, 90'), Яго Аспас, Йёрген Странн Ларсен (Hugo Alvarez Antunez, 90') Бетис: Руи Силва, Сократис Папастатопулос, Иско (Родриго Эрнандес, 89'), Марк Рока, Вилльям Карвалью (Sergi Altimira, 66'), Борха Иглесиас (Willian José, 58'), Ассане Диао (Луис Энрике, 58'), Айтор Руйбаль, Ayoze Pérez, Abner Vinícius, Germán Pezzella Предупреждения: Вилльям Карвалью (33'), Сократис Папастатопулос (90 + 1')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Сельта» с 13 очками поднялась на 17-е место в Ла Лиге. «Бетис» с 28 баллами идет седьмым в турнирной таблице.

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