ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман Копылов (справа)Эти бойцы UFC станут звездами в 2024 году
  • 22:49
    • Головин стал лучшим игроком «Монако» по итогам первого круга
  • 21:32
    • США U20 разгромила Латвию U20 в четвертьфинале МЧМ-2024
  • 19:06
    • Чехия U20 вырвала победу у Канады U20 на МЧМ-2024
  • 21:00
    • Захарян остался в запасе на матч 19-го тура Ла Лиги против «Алавеса»
  • 20:57
    • «Райо Вальекано» одержал уверенную победу в гостях над «Хетафе»
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» намерен отложить отъезд Онаны на Кубок Африки

    Футбол Календарь Кубка Африки Прогнозы на АПЛ Кубок Африки Сборная Камеруна Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии
    Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет немного задержать в своем составе основного голкипера Андре Онану, который вызван в сборную Камеруна на Кубок Африки, сообщает Daily Mail.

    Андре Онана и Рафаэль Варан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андре Онана и Рафаэль Варан

    Манкунианцы хотят попросить остаться Онану на матч против «Тоттенхэма» в 21-м туре АПЛ. Сейчас руководство «красных дьяволов» ведет активные переговоры с Камерунской федерацией футбола по поводу вратаря.

    Игра «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» намечена на 14 января. Камерун свой первый матч на Кубке Африки проведет 15 января со сборной Гвинеей, поэтому может успеть сыграть две встречи.

  • Онана: Люди многого от меня ждут и поэтому так сильно меня критикуют
  • Читайте по теме

    • Андре Онана стал футболистом «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года, перейдя из «Интера» за € 50,2 млн. В этом сезоне он сыграл 26 матчей, пропустил 43 гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Валенсия» обыграть «Вильярреал»?
  • «Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Милан» уверенно победит в домашней встрече
  • «Милан» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Сможет ли «Вест Хэм» обыграть «Брайтон» и продлить серию побед?
  • «Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 2 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Аталанта — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Кремонезе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры