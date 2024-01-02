«Манчестер Юнайтед» намерен отложить отъезд Онаны на Кубок Африки

Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет немного задержать в своем составе основного голкипера, который вызван вна Кубок Африки, сообщает Daily Mail.

Манкунианцы хотят попросить остаться Онану на матч против «Тоттенхэма» в 21-м туре АПЛ. Сейчас руководство «красных дьяволов» ведет активные переговоры с Камерунской федерацией футбола по поводу вратаря.

Игра «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» намечена на 14 января. Камерун свой первый матч на Кубке Африки проведет 15 января со сборной Гвинеей, поэтому может успеть сыграть две встречи.

Андре Онана стал футболистом «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года, перейдя из «Интера» за € 50,2 млн. В этом сезоне он сыграл 26 матчей, пропустил 43 гола.