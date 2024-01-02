«Манчестер Юнайтед» намерен отложить отъезд Онаны на Кубок Африки

Андре Онана и Рафаэль Варан Фото: globallookpress.com
Манкунианцы хотят попросить остаться Онану на матч против «Тоттенхэма» в 21-м туре АПЛ. Сейчас руководство «красных дьяволов» ведет активные переговоры с Камерунской федерацией футбола по поводу вратаря.
Игра «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» намечена на 14 января. Камерун свой первый матч на Кубке Африки проведет 15 января со сборной Гвинеей, поэтому может успеть сыграть две встречи.
Андре Онана стал футболистом «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года, перейдя из «Интера» за € 50,2 млн. В этом сезоне он сыграл 26 матчей, пропустил 43 гола.