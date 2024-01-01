Буффон призвал задуматься об увеличении размера ворот

Бывший голкипер туринскогои сборной Италиивысказался о возможном изменении размера ворот.

«На днях я говорил об этом со своими родственниками и женой. Когда я начинал, в 1998 году, я был одним из пяти самых высоких игроков в Серии А. В прошлом году, когда я выступал за "Парму" в Серии В, я все еще был одним из пяти самых высоких, но уже не в лиге, а среди футболистов двух команд на поле!

Размеры ворот были установлены в 1875 году, и для антропометрических показателей того времени они, вероятно, были слишком большими, а сейчас, видя некоторых спортсменов и вратарей, можно задуматься об изменениях», — цитирует Буффона Tuttosport.