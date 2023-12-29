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    Штаб Терзича в «Боруссии» усилят два известных футболиста

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    Тренерский штаб Эдина Терзича в дортмундской «Боруссии» пополнят два экс-звезды клуба Нури Шахин и Свен Бендер, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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    Они начнут работу в «Боруссии» с 1 января 2024 года и заключили контракт на полтора года.

    35-летний Нури Шахин выступал за «шмелей» с 2005 по 2011, а затем 2013 по 2018 годы. В качестве тренера он возглавлял «Антальяспор», юниорскую, молодежную сборную Турции.

    34-летний Свен Бендер играл за «Боруссию» с 2009 по 2017 год. В последнее время был ассистентом в главного тренера в юношеской сборной Германии до 17 лет. В 2011 году Шахин и Бендер в качестве игроков выиграли золотые медали Бундеслиги.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После первой части чемпионата «Боруссия» идет пятой в Бундеслиге с 27 очками после 16 игр.

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