Аллегри: Мы находимся в хорошей форме, но футбол живет в постоянном балансе

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Мы находимся в хорошей форме, но, как мы все знаем, футбол живёт в постоянном балансе. Как только мы добьёмся результата в двух предстоящих матчах, сразу увидим, где мы окажемся в турнирной таблице. "Рома" — это прагматичная команда, возглавляемая одним из лучших тренеров в мире и обладающая в своём составе талантливыми игроками. Нам нужно больше терпения», — приводит слова Аллегри официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Матч «Ювентус» — «Рома» состоится в субботу, 30 декабря, в 22:45 мск.