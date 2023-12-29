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    Аллегри: Мы находимся в хорошей форме, но футбол живет в постоянном балансе

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче против «Ромы».

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Мы находимся в хорошей форме, но, как мы все знаем, футбол живёт в постоянном балансе. Как только мы добьёмся результата в двух предстоящих матчах, сразу увидим, где мы окажемся в турнирной таблице. "Рома" — это прагматичная команда, возглавляемая одним из лучших тренеров в мире и обладающая в своём составе талантливыми игроками. Нам нужно больше терпения», — приводит слова Аллегри официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

    Матч «Ювентус» — «Рома» состоится в субботу, 30 декабря, в 22:45 мск.

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