Фоден: Хочу похвалить «Эвертон», с ними тяжело играть

Филип Фоден Фото: globallookpress.com
«Думаю, в первом тайме мы играли очень хорошо — та же история, пожалуй, была и в предыдущих матчах. В перерыве тренер просто сказал нам верить в себя, потому что мы топ-команда. Второй тайм — вау! Думаю, мы просто смели их.
Хочу похвалить "Эвертон". Думаю, это топ-команда, и в последнее время они выступают очень даже неплохо. Они осложняли нам жизнь, и я очень доволен результатом. Здесь тяжело играть», — приводит слова Фодена BBC.
В текущем сезоне Фоден провел 28 встреч, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.
После 19 туров «Манчестер Сити» поднялся на 4-е место в АПЛ, набрав 37 очков.