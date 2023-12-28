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    Фоден: Хочу похвалить «Эвертон», с ними тяжело играть

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о победе над «Эвертоном» в матче 19-го тура АПЛ. «Горожане» победили со счетом 3:1.

    Филип Фоден
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    Филип Фоден

    «Думаю, в первом тайме мы играли очень хорошо — та же история, пожалуй, была и в предыдущих матчах. В перерыве тренер просто сказал нам верить в себя, потому что мы топ-команда. Второй тайм — вау! Думаю, мы просто смели их.

    Хочу похвалить "Эвертон". Думаю, это топ-команда, и в последнее время они выступают очень даже неплохо. Они осложняли нам жизнь, и я очень доволен результатом. Здесь тяжело играть», — приводит слова Фодена BBC.

    В текущем сезоне Фоден провел 28 встреч, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

    После 19 туров «Манчестер Сити» поднялся на 4-е место в АПЛ, набрав 37 очков.

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