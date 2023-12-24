«Вулверхэмптон» — «Челси»: счет матча 2:1 (0:0), обзор гола

В заключительном матче 18-го тура английской Премьер-лигиобыграл лондонский— 2:1.

В первом тайме забитых голов не было, небольшим преимуществом владели «аристократы».

Сразу после перерыва опорный полузащитник «волков» Марио Лемина замкнул передачу испанца Пабло Сарабии.

А уже в добавленное время отличился защитник Мэтт Доэрти.

«Челси» смог забить лишь гол престижа на 90+6 минуте. Он на счету Кристофера Нкунку, для которого он стал первым в составе «синих».

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Челси 2:1 Голы: 1:0 Марио Лемина (51'), 2:0 Мэтт Доэрти (90 + 3'), 2:1 Кристофер Нкунку (90 + 6') Вулверхэмптон: Тоте Антонио Гомеш, Крэйг Доусон (Сантьяго Буэно, 70'), Макс Килман, Марио Лемина, Пабло Сарабия (Томми Дойл, 75'), Хван Хи Чан, Матеус Кунья (Мэтт Доэрти, 86'), José Sá, Nélson Semedo, João Gomes, Rayan Aït-Nouri (Уго Буэно, 86') Челси: Леви Колвилл (Ян Матсен, 79'), Тьяго Силва, Аксель Дисаси, Мало Гюсто (Benoît Badiashile, 80'), Рахим Стерлинг, Коул Палмер, Конор Галлахер, Лесли Угочукву (Кристофер Нкунку, 58'), Армандо Броя (Михаил Мудрик, 59'), Николас Джексон (Чуквунонсо Мадуэке, 80'), Djordje Petrović Предупреждения: Марио Лемина (27'), Конор Галлахер (30'), Коул Палмер (56'), Мало Гюсто (60'), Николас Джексон (62'), Матеус Кунья (64'), Рахим Стерлинг (90 + 9'), Уго Буэно (90 + 11'), Маркус Беттинелли (90 + 11')

В следующем туре «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Брентфордом».

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«Челси» примет дома «Кристал Пэлас».