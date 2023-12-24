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    Ивич: Для нас очень важно, что мы закончили эту часть сезона лидерами

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о лидерстве команды по итогам первой части сезона.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Я рад, что мы первые. Все слова благодарности надо адресовать моим игрокам, помощникам и фанатам. Что касается статистики о том, что зимний чемпион РПЛ обычно выигрывает чемпионат, то я ей не интересовался. Всё, что держит меня в форме — результаты команды. Для нас очень важно, что мы закончили эту часть сезона лидерами. Это первый случай в истории клуба. РПЛ ― тяжёлая лига с отличными командами, хорошими игроками и тренерами. Мы ― самый молодой клуб РПЛ с точки зрения того, когда была создана команда. Так что это важно для клуба, города и всей РПЛ.

    Победа над ЦСКА ― одна из важнейших в истории? Она может стать такой, но чемпионат ещё не закончен. Безусловно, эта победа дала нам заряд дикой уверенности. Мы не показывали фантастического футбола, но сумели выиграть. При этом у нас не было нескольких ключевых игроков ― особенно Кордобы. Джон ― важнейший игрок для нас. Все знают, что Кордоба ― фантастический футболист. Но мы доказали, что можем побеждать и без него, без человека, который забил много важных голов и принёс кучу очков. И это здорово», — цитирует Ивича «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» сейчас на два очка опережает идущий на втором месте «Зенит».

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