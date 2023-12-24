ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо Фернандес и Рахим Стерлинг«Вулверхэмптон» — «Челси» 2:1. Онлайн
  • 19:26
    • Рэтклифф официально купил часть акций «Манчестер Юнайтед»
  • 19:10
    • «Зенит-Казань» выиграл у московского «Динамо» и стал обладателем Кубка России
  • 18:00
    • «Вулверхэмптон» одержал победу дома над «Челси»
  • 16:30
    • Гол Ковальчука в дебютном матче помог «Спартаку» победить «Куньлунь»
  • 18:53
    • «Автомобилист» разгромил в гостях «Ладу»
    Все новости спорта

    Алексис Санчес может перейти в «Аль-Иттихад»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Трансферы Аль-Иттихад Джидда Саудовская Про-Лига Интер Серия A Футбол Италии
    Форвард миланского «Интера» Алексис Санчес зимой может стать игроком саудовского «Аль-Иттихад», сообщает Almodrj.

    Алексис Санчес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексис Санчес

    Главный тренер клуба Марсело Гальярдо созванивался с чилийцем, чтобы убедить его пополнить ряды «Аль-Иттихада» уже в январе.

    35-летний Алексис Санчес не является основным игроком «Интера». В этом сезоне он провел всего 12 матчей за «неррадзури» во всех турнирах и забил только два гола. Контракт Алексиса Санчеса с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года.

    Все прогнозы на АПЛ

    За свою карьеру в Европе чилиец успел поиграть за «Удинезе», «Арсенал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Марсель».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Галатасарай» подтвердит свой класс
  • «Фенербахче» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Быстрая вендетта от «Карабаха»?
  • «Зиря» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Динамо» Москва покажет хорошую результативность?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фенербахче — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.92
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Хатайспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Эюпспор — Эрзурумспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Пендикспор — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Касымпаша — Ризеспор
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры