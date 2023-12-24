Алексис Санчес может перейти в «Аль-Иттихад»

Форвард миланского «Интера»зимой может стать игроком саудовского, сообщает Almodrj.

Главный тренер клуба Марсело Гальярдо созванивался с чилийцем, чтобы убедить его пополнить ряды «Аль-Иттихада» уже в январе.

35-летний Алексис Санчес не является основным игроком «Интера». В этом сезоне он провел всего 12 матчей за «неррадзури» во всех турнирах и забил только два гола. Контракт Алексиса Санчеса с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года.

Все прогнозы на АПЛ

За свою карьеру в Европе чилиец успел поиграть за «Удинезе», «Арсенал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Марсель».