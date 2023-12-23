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    Тикнизян заинтересовал несколько клубов Серии А

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    Игрок «Локомотива» Наир Тикнизян находится в поле зрения нескольких итальянских клубов, сообщают местные СМИ.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    Одной из команд является «Болонья», остальные пока не известны. Яркая игра Тикнизяна в этом сезоне за «Локомотив» и сборную Армении заставила по-иному взглянуть на его выступления многих скаутов.

    Сейчас трансферная стоимость Тикнизяна оценивается в 4-5 млн евро. Именно она является главным камнем преткновения для иностранных клубов, не желающих столько платить.

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне 24-летний футболист провел за железнодорожников 16 матчей, забил 6 голов, отдал 2 голевых паса.

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