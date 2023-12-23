Тикнизян заинтересовал несколько клубов Серии А

Игрок «Локомотива»находится в поле зрения нескольких итальянских клубов, сообщают местные СМИ.

Одной из команд является «Болонья», остальные пока не известны. Яркая игра Тикнизяна в этом сезоне за «Локомотив» и сборную Армении заставила по-иному взглянуть на его выступления многих скаутов.

Сейчас трансферная стоимость Тикнизяна оценивается в 4-5 млн евро. Именно она является главным камнем преткновения для иностранных клубов, не желающих столько платить.

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В этом сезоне 24-летний футболист провел за железнодорожников 16 матчей, забил 6 голов, отдал 2 голевых паса.