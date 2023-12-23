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    Моуринью: Хочу остаться в «Роме», несмотря на все трудности

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    Наставник «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о своем будущем.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Я — тренер "Ромы", это официальная позиция клуба, и, конечно же, моя. Больше мне нечего сказать. Вы правы, когда говорите, что у меня много опыта в футболе, я пережил много разных моментов. Но я не предлагаю публично что-то анализировать. Позиция "Ромы" ясна — я тренер "Ромы".

    Возможно, люди могли думать, хочет ли он оставаться или нет. Но я всегда был прямым и честным с самого начала. Через неделю после подписания контракта с "Ромой" мне поступило фантастическое предложение. Я сообщил об этом клубу и не принял его, потому что у меня уже был контракт с "Ромой".

    В декабре 2021 года у меня было предложение из Португалии. Я мог работать с лучшими игроками мира, мог выиграть Евро и Кубок мира, но я поговорил с клубом, и для меня было важно остаться, что я и сделал.

    После финала в Будапеште у меня была встреча с владельцами клуба. Я рассказал им о ситуации в Саудовской Аравии и решил отказаться. Неужели моя честность на этом закончилась?

    Что я могу сказать? Я хотел бы остаться и сражаться, несмотря на все трудности, несмотря на все условия, несмотря на все положительные моменты, несмотря на некоторые отрицательные моменты. Это моя позиция, и в этом нет никаких сомнений. Я не хочу больше говорить об этой ситуации», — цитирует Моуринью пресс-служба клуба.

    Соглашение 60-летнего Моуринью с «Ромой» истекает в июне 2024 года.

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