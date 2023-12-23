«Атлетико» — «Севилья»: счет матча 1:0, обзор гола

Маркос Льоренте Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 47-й минуте забил Маркос Льоренте.
Отметим, что «Атлетико» доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления Чаглара Сеюнджю.
Футбол. Испания. Примера
Атлетико — Севилья 1:0
Гол: 1:0 Маркос Льоренте (46') Атлетико: Ян Облак, Сесар Аспиликуэта, Науэль Молина (Маркос Льоренте, 46'), Родриго Рикельме (Анхель Корреа, 46'), Аксель Витсель, Родриго Де Пауль, Коке (Чаглар Сёюнджю, 66'), Самуэл Лино, Альваро Мората (Сауль Ньигес, 55'), Антуан Гризманн (Рейнилду Мандава, 73'), Хосе Хименес Севилья: Марко Дмитрович, Адрия Хинер (Аднан Янузай, 82'), Хуанлу, Кике Салас, Серхио Рамос, Лукас Окампос, Оливер Торрес (Рафаэль Мир Висенте, 78'), Бубакари Сумаре, Иван Ракитич (Джибриль Соу, 53'), Неманья Гудель, Сусо (Юссеф Эн-Несири, 53') Предупреждения: Науэль Молина (28'), Хосе Хименес (38'), Сусо (44'), Кике Салас (68'), Анхель Корреа (78'), Аксель Витсель (78'), Серхио Рамос (83'), Родриго Де Пауль (85'), Сесар Аспиликуэта (90'), Маркос Льоренте (90 + 4') Удаление: Чаглар Сёюнджю (70')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Атлетико» (38 очков) поднялся на третье место в ла лиге. «Севилья» (16) осталась на 15-й строчке в турнирной таблице.