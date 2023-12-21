Клубы Ла Лиги, кроме «Реала», выйдут на ближайшие матчи в футболках против Суперлиги

Клубы испанскойнамерены провести акцию протеста против создания европейской

В четверг, 21 декабря, суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги.

Одним из главных инициаторов запуска нового турнира является мадридский «Реала». Кроме того, из-за серьезных финансовых проблем в этом заинтересована «Барселона».

По информации Onda Cero, клубы Ла Лиги, кроме «Реала», в ближайших матчах выйдут на поле в футболках с надписью «Gánatelo en el campo» («Зарабатывайте на поле»).

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласен на запуск Суперлиги даже в том случае, если лучшие клубы английской Премьер-лиги откажутся от участия в проекте.

Ключевым моментом в этом вопросе должно стать решение Европейского суда по разбирательству между УЕФА и Суперлигой. В случае положительного вердикта глава «Реала» будет готов к реализации проекта с любым составом участников.

Новый формат турнира предусматривает несколько дивизионов. Планируется, что в Суперлиге будут играть от 60 до 80 клубов.

Каждая команда проведет не менее 14 матчей за сезон. При этом ни один из клубов не будет постоянным участником турнира.

Позже сообщалось, что Суперлигу могут запустить осенью 2024 года.