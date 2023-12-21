Фофана о красной карточке Головина: Он явно потерял хладнокровие

Полузащитникподелился мнением о красной карточке, которую получил его партнера по команде матче 17-го тура Лиги 1 с(2:1).

«Это не первый раз, когда мы оказываемся в ситуации лидерства и находимся вдесятером. Мы ещё раз продемонстрировали, что способны проявить солидарность и выстоять вместе несколько минут.

Головина я знаю несколько лет. У него темперамент, и в определённых ситуациях он реагирует очень быстро. Я пытался заставить его сохранять хладнокровие.

Когда он сосредоточен на матче, он другой Головин, но там он явно потерял хладнокровие. Потом извинился в раздевалке, и всё вернулось на круги своя», — приводит слова Фофаны Prime Video.

Напомним, что Головин получил прямую красную карточку, игрок въехал прямыми шипами в противника. Отметим, что до этого на россиянине также были нарушены правила.

После 17-и туров «Монако» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 33 очками в активе. Головин провел 15 матчей в чемпионате Франции сезона 2023/2024, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.