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    «Унион» победил «Кельн»

    «Унион» — «Кельн»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В 16-м туре чемпионата Германии «Унион» принимал «Кельн». Хозяева поля победили со счетом 2:0.

    «Унион»
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    «Унион»

    У «Униона» отличились Бенедикт Холлербах и Датро Фофана.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Кёльн 2:0
    Голы: 1:0 Benedict Hollerbach (56'), 2:0 Датро Давид Фофана (78') Унион: Фредерик Реннов, Йосип Юранович, Робин Кнохе, Диогу Лейте, Жером Руссийон (Кристофер Триммель, 62'), Яник Хаберер (Леонардо Бонуччи, 68'), Рани Хедира, Андраш Шчафер (Бренден Ааронсон, 85'), Кевин Фолланд, Кевин Бехренс (Датро Давид Фофана, 46'), Benedict Hollerbach (Алекс Краль, 62') Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель (Флориан Кайнц, 74'), Доминик Хайнц, Тимо Хюберс, Линтон Майна, Денис Хусейнбашич, Расмус Карстенсен, Дейви Зельке (Флориан Диц, 74'), Марк Ут (Джан-Лука Вальдшмидт, 75'), Ян Тильман (Деян Любичич, 60'), Max Finkgrafe (Бенно Шмиц, 80')

    «Унион» набрал 13 очков и и поднялся на 15-е место в таблице Бундеслиги.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Кельн» (10) находится на 17-й строчке.

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