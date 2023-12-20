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    «Штутгарт» уверенно победил «Аугсбург»

    «Штутгарт» — «Аугсбург»: счет матча 3:0 (2:0), обзор голов

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    В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле выиграл у «Аугсбурга» — 3:0.

    Дениз Ундав
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    Дениз Ундав

    На 18-й минуте счет открыл Денис Ундав с передачи Ангело Штиллера.

    На исходе первого тайма преимущество швабов до двух голов увеличил лучший бомбардир клуба Серу Гирасси, ему ассистировал Дениз Ундав.

    Третий мяч на счету Кристиана Фюриха, второй голевой пас в этой встрече отдал Ангело Штиллер.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Аугсбург 3:0
    Голы: 1:0 Дениз Ундав (18'), 2:0 Серу Гирасси (45 + 1'), 3:0 Chris Führich (70') Штутгарт: Александр Нюбель, Паскаль Штенцель (Йоша Вагноман, 73'), Вальдемар Антон, Дан-Аксель Загаду (Антони Руо, 73'), Максимилиан Миттельштедт, Джейми Левелинг (Силас Катомпа Мвумпа, 78'), Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Дениз Ундав (Энцо Мийо, 78'), Серу Гирасси, Chris Führich (У Ен Чон, 89') Аугсбург: Финн Дамен, Мадс Педерсен (Арне Майер, 82'), Феликс Удуохай, Джеффри Гауэлеу (Patric Pfeiffer, 46'), Кевин Мбабу (Роберт Гумни, 59'), Арне Энгелс, Фредрик Йенсен (Рубен Варгас, 59'), Эльвис Реджбечай, Никлас Дорш, Филлип Тиц (Дион Дрена Белё, 68'), Эрмедин Демирович Предупреждения: Эрмедин Демирович (12'), Роберт Гумни (62'), Мадс Педерсен (71'), Никлас Дорш (81')

    «Штутгарт» завершил первую часть чемпионата на третьем месте с 34 очками.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Аугсбург» идет в середине таблицы с 18 очками.

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